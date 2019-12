De Vries dertiende bij afscheid van Formule 2

Autocoureur Nyck de Vries heeft afscheid genomen van de Formule 2 met de dertiende plaats in de sprintrace in Abu Dhabi. De Vries was al zeker van de wereldtitel. Hij is inmiddels actief namens Racing Team Nederland in de Formule E.

Zaterdag eindigde De Vries in de hoofdrace ook al als dertiende. De 24-jarige Fries had zich bij het voorlaatste raceweekend, eind september in de Russische stad Sotsji, al verzekerd van de titel. De Vries kwam sindsdien in actie voor Racing Team Nederland, waarmee hij in de 6 Uur van Fuji de zege in de LMP2-klasse pakte, en in de Formule E. Hij rijdt in die elektrische raceklasse voor het Mercedes-team.

De hoofdrace van zaterdag werd gewonnen door Braziliaan Sérgio Sette Câmara. De Italiaan Luca Ghiotto won zondag de sprintrace.