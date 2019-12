Golfer Besseling overtreft zichzelf

Golfer Wil Besseling heeft zijn beste resultaat ooit behaald in een toernooi van de Europese Tour. De Noord-Hollander eindigde in het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika op de gedeelde derde plaats. Hij moest twee slagen toegeven op de winnaar, de Spanjaard Pablo Larrazábal.

Het toernooi op de golfbaan van Leopard Creek in Malalane brak vanwege de hitte met een oeroud kledingvoorschrift. De spelers mochten voor het eerst op de wedstrijddagen de lange broek inruilen voor een korte. Besseling maakte er dankbaar gebruik van.

Hij stond na de eerste dag met een zeer lage score van 65 slagen zelfs aan de leiding in Malalane en hield ook de rondes erna zijn goede niveau vast. In de vierde en laatste ronde nam Besseling na twaalf ronden opnieuw de leiding en een eerste toernooizege lonkte, maar een dubbele bogey (+2) op de veertiende hole nekte hem. Hij sloot af in 74 slagen, twee boven par, een kwam uit op een totaal van 282 slagen (-6).