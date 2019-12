Golfster Van Dam prolongeert titel in Spanje

Anne van Dam heeft in het Andalusische Marbella haar titel in het Spaans Open golf geprolongeerd. De Arnhemse eindigde na een slotronde van 70 slagen, twee onder par, op een totaal van 275 slagen (-13). Daarmee bleef ze de Indiase Aditi Ashok en de Deense Nanna Koerstz Madsen één slag voor. Ze vulde haar portemonnee met een winstbonus van 45.000 euro.

Het is al de vijfde toernooizege voor Van Dam op de Europese vrouwentour LET. Ze won eerder dit jaar ook de Canberra Classic in Australië. De beslissing op de Aloha Golf Club aan de Costa del Sol viel op de allerlaatste hole. Van Dam begon met een achterstand van één slag op de Deense Madsen aan de achttiende hole. De Nederlandse hield de zenuwen in bedwang en rondde af met par, maar bij Madsen ging het compleet fout. Ze eindigde met een dubbele bogey (+2) en moest de zege laten aan Van Dam.