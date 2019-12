Hamilton zet deur naar Ferrari beetje open

De Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft na zijn afsluitende zege in de Grand Prix van Abu Dhabi bevestigd noch ontkend dat hij onlangs gesprekken heeft gevoerd met John Elkann, de baas van Ferrari. “Wat achter gesloten deuren plaatsvindt, is altijd een privékwestie. Dus ook met wie je uiteindelijk om de tafel zit”, betoogde de zesvoudige wereldkampioen.

Het miljoenencontract van Hamilton (34) loopt eind 2020 af bij Mercedes. Hij rijdt sinds 2013 voor de Duitse renstal. “Ik heb heel veel jaren met niemand gesproken over andere opties in de Formule 1, omdat we met het huidige team altijd de juiste weg hebben gekozen. Ik voel me nog steeds geweldig bij Mercedes en het zal dus zeker geen gemakkelijke en snelle beslissing zijn om te vertrekken. Maar het gaat natuurlijk wel om de laatste fase in mijn loopbaan. Dan is het alleen maar verstandig en wijs om er eens goed over na te denken.”