Messi leidt Barcelona langs Atlético

Dankzij een fraaie treffer van Lionel Messi in de 86e minuut heeft Barcelona de zware uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in winst omgezet: 0-1. De thuisploeg maakte het de Spaanse kampioen meer dan lastig. De club van basisspeler Frenkie de Jong leek met 0-0 zelfs goed weg te komen uit Wanda Metropolitano totdat Messi alsnog een hoofdrol opeiste. Hij zette met Luis Suárez een aanval op door het centrum waarna hij met dodelijke precisie uithaalde. Daardoor beëindigde Atlético het enerverende duel een tikje onverdiend met lege handen.

Barcelona bleef aan kop in La Liga, met evenveel punten als Real Madrid, dat zaterdag met 2-1 won bij Deportivo Alavés. Sevilla staat derde, met een punt minder en een wedstrijd meer gespeeld.

Barcelona begon zwak aan de zware opdracht in Madrid. Dankzij Marc-André ter Stegen en de paal, op een eigen inzet van Junior Firpo, kwamen de bezoekers de eerste helft ongeschonden door. De Duitse keeper redde op de doellijn twee keer schitterend, eerst op een schot van Mario Hermoso en daarna op een kopbal van Alvaro Morata. Barça was pas in het laatste kwartier van het eerste bedrijf gevaarlijk. Verdediger Gerard Piqué zag een kopbal op de lat eindigen.

Na de pauze liet Barcelona, met De Jong in een onopvallende rol, zich aanvallend nog wat meer gelden. Messi, Suárez en Antoine Griezmann waren in de eindfase echter niet slagvaardig genoeg. Met name sterspeler Messi was ongelukkig in zijn acties, maar vier minuten voor tijd sloeg hij met de hulp van Suárez toch nog op kenmerkende wijze toe.

Door het bittere resultaat moet Diego Simeone, de trainer van Atlético, nog altijd wachten op zijn eerste competitiezege als coach tegen Barcelona.