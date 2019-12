Nog één jaar om jongste kampioen te worden

Zijn vijfde jaar in de Formule 1 is het beste seizoen geworden voor Max Verstappen. De Nederlander boekte meer overwinningen en meer punten dan ooit en eindigde voor het eerst als derde in het wereldkampioenschap. De volgende stap is de wereldtitel. Als hem dat volgend jaar lukt, blijft hij trouw aan zijn recordreeks van jongste aller tijden in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen is de jongste winnaar (18 jaar en 228 dagen) van een grand prix, de jongste deelnemer ooit aan een race in de Formule 1 (17 jaar en 166 dagen), de jongste coureur die punten haalde, de jongste die aan de leiding reed in een race, de jongste met de snelste ronde in een race en de jongste op het podium.

De jongste wereldkampioen aller tijden in de Formule 1 is echter nog altijd de Duitser Sebastian Vettel. Hij was in 2010 23 jaar en 134 dagen oud. Verstappen, geboren op 30 september 1997 en nu dus 22 jaar, kan alleen nog in 2020 het record van jongste wereldkampioen ooit pakken.

Na vijf jaren in de Formule 1 begint de hunkering naar dat grote doel bijna ondraaglijk groot te worden voor de Limburger. Verstappen was voordat hij in 2015 zijn debuut maakte in de Formule 1 altijd en overal de beste. De afgelopen jaren toonde hij wel zijn grote racetalent, zette bij tijd en wijlen de concurrentie te kijk met briljante inhaalacties, maar tot de gedroomde wereldtitel leidde het niet.

Belangrijkste oorzaak ligt bij de auto van Red Bull. Die was niet snel genoeg was en legde het te vaak af tegen de bolides van Mercedes en Ferrari. Afgelopen seizoen was niettemin zijn beste met negen podiumplekken: drie overwinningen, twee tweede plaats en vier derde plaatsen. Derde in de eindstand is ook nieuw voor hem.

Toch moet die bolide van Red Bull hem volgend jaar wel de titel brengen. Honda heeft dit jaar laten zien dat de motor op veel circuits al kon wedijveren met Mercedes en Ferrari. Verstappen zelf gelooft erin. “De samenwerking verloopt veelbelovend en we hebben goede resultaten behaald. Ik vind de betrouwbaarheid ook belangrijk en die is het hele jaar hoog geweest. Er is bovendien veel progressie geboekt met de motor. We hebben een goede basis gelegd voor volgend seizoen”, sprak hij bij de laatste race van dit jaar in Abu Dhabi.