Springruiter Harrie Smolders is zondag als tweede geëindigd in de Grand Prix van Stockholm. De Nederlander moest met zijn paard Une in de barrage voorrang verlenen aan de Amerikaanse Jessica Springsteen. De 27-jarige dochter van rockster Bruce Springsteen was met haar 10-jarige merrie Volage 0,45 seconde sneller. De Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli werd met Virtuose derde op 1,17 van de winnares. Tien combinaties sprongen de barrage in Zweden en daarvan bleven er zes foutloos.