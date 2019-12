Van Bommel denkt bij PSV nog niet aan opgeven

Trainer Mark van Bommel denkt niet aan opstappen bij PSV. De Eindhovenaren verspeelden ook bij FC Emmen twee punten (1-1) en raken steeds verder achterop bij Ajax en AZ. PSV wacht in de competitie al meer dan twee maanden op een overwinning buiten het eigen stadion.

Van Bommel zegt zich vast te houden aan het veldspel van PSV. “We hebben de gehele eerste helft gedomineerd. De technische uitvoering was top. We hadden met 3-0 of 4-0 de rust in moeten gaan”, aldus de Limburger. “De tweede helft was de technische uitvoering minder. Dan maak je het jezelf moeilijk. Met een paar wissels probeerden we nog meer druk uit te oefenen, maar het zat er helaas niet in.”

Van de laatste negen wedstrijden wist PSV er liefst acht niet te winnen, een topclub onwaardig. Van Bommel zegt nog altijd het vertrouwen te voelen van de clubleiding en de spelersgroep. “Je moet altijd rustig blijven. Het heeft geen zin om gek te gaan doen. Het moment moet een keer komen. Als je ziet hoe de jongens strijden. Daar ligt het niet aan”, aldus Van Bommel, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij PSV en nog wacht op zijn eerste prijs. “Hoe we vandaag speelden vond ik erg knap van deze jonge ploeg. Ik heb het volste vertrouwen.”