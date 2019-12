Verstappen: op mooie manier derde geworden

Max Verstappen mopperde tijdens de laatste Formule 1-race van het jaar over technische mankementen in zijn Red Bull, maar na afloop klaagde hij niet meer. De Nederlander was in de Grote Prijs van Abu Dhabi keurig als tweede over de finish gereden en eindige zodoende als derde in het wereldkampioenschap. “Ik ben op een mooie manier derde geworden en dat stemt tevreden”, zei de 22-jarige Limburger bij Ziggo Sport.

De eerste ronde zat het tegen op circuit Yas Marina. Charles Leclerc van Ferrari ging vrij makkelijk Verstappen voorbij na de start, waardoor de Nederlander zijn tweede positie moest afstaan. “Dat was jammer, maar ook niet onverwacht. We herstelden het goed met een andere strategie door langer door te gaan op de eerste set banden. Al met al een prima wedstrijd met ook een leuke inhaalactie, waarbij ik Leclerc én een achterblijver voorbij ging. Dat maakte het nog spannender.”