Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Nagoya de 1500 meter gewonnen. In de finale hield ze de Canadese Courtney Lee Sarault en de Chinese Han Yu Tong achter zich. Eerder had Schulting zich in de Japanse stad verzekerd van het zilver op de 1000 meter, het onderdeel waarop ze olympisch kampioen is.