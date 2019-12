Circuit Zandvoort uniek met twee kombochten

Circuit Zandvoort krijgt twee spectaculaire kombochten, speciaal aangelegd voor de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1. Het zijn bochten met een schuine helling zoals op een wielerpiste en een uitdaging voor de coureurs. Het gaat om de derde bocht (Hugenholtzbocht) en de laatste bocht voor de finish (Arie Luyendijkbocht).

‘’Alle toprijders zijn nu al aan het nadenken hoe ze die kombochten het beste kunnen nemen. Ik denk dat we met deze twee bochten een uniek circuit krijgen, het meest uitdagende van Europa, mogelijk zelfs van de wereld’’, aldus directeur sportief Jan Lammers.

De verbouwing van het circuit is al in volle gang. De vernieuwde racebaan moet volgens planning in februari 2019 in gebruik worden genomen. De Formule 1-race, na 35 jaar terug in Zandvoort, is op 3 mei. Bouwbedrijf VolkerWessels voert het werk uit op het circuit. De onderneming is ook een van de sponsors van de Dutch Grand Prix, die voor de komende drie jaar een plek op de racekalender van de koningsklasse heeft.

Het circuit gaat grondig op de schop. Nu al zijn dagelijks honderd man bezig met graafmachines en bulldozers. De baan moet breder, er komt nieuw asfalt, er zijn twee nieuwe voetgangerstunnels (40 meter lengte) voorzien, evenals een nieuw medisch centrum. De paddock, waar de garageboxen van de teams komen en ook de pits ligt, ondergaat een metamorfose. Verder worden overal langs het circuit extra tribunes gebouwd.

“Er wordt met man en macht gewerkt om het circuit tijdig gereed te krijgen”, aldus directeur Robert van Overdijk van het circuit in de duinen. “We beginnen vijf weken voor aanvang met de opbouw van wat wij noemen een ‘ultimate racefestival’. Vandaag hebben we de evenementenvergunning aangevraagd, compleet met alle plannen en tekeningen. Vijf maanden van tevoren moet voor de bevoegde instanties ruim voldoende zijn om te beoordelen.’’