‘Drie dagen uitverkocht huis in Zandvoort’

De Grote Prijs van Zandvoort verwacht begin mei drie dagen een uitverkocht huis. “We gaan uit van 315.000 bezoekers, elke dag 105.000’’, zegt directeur Robert van Overdijk.

“Wij doen het compleet anders dan de meeste andere grands prix. De traditionele Formule 1-organisatie richt zich alleen maar op zondag racedag. De dag van de kwalificatie is vaak nog wel redelijk bezet, maar op de trainingsdag kun je een kanon afschieten. Wij draaien het om, want de vrijdag met de twee vrije trainingen is net zo mooi. Je ziet de coureurs twee keer langdurig op de baan dat is vooral voor gezinnen met kinderen denken wij heel interessant.”

De grand prix moet een festival worden. “We trekken het breder dan alleen autosport. Zo hebben we voor onze Nederlands deejays een prominente plek ingeruimd. Hun namen volgen nog’’, aldus Van Overdijk, die niet bang is voor nieuwe rechtszaken. “De rechter heeft ons twee keer in het gelijk gesteld en het sociaal-cultureel en sociaal-economisch belang van de grand prix onderstreept. Het evenement kan rekenen op massale belangstelling; de Formule 1 leeft, Max Verstappen is ‘huge’. Er zitten straks waarschijnlijk ook 3 tot 3,5 miljoen mensen voor de televisie en in het hele land zijn er activiteiten.”