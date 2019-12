Herdenkingsmunt voor tennisser Federer

Tennisser Roger Federer krijgt een speciale herdenkingsmunt. Hij is de eerste in leven zijnde Zwitser die deze eer te beurt valt. De waarde van de munt is 20 franc.

De 38-jarige Federer is twintigvoudig winnaar van een Grand Slam, wordt wel gezien als de beste tennisser ooit en is een volksheld in eigen land.

Er worden in eerste instantie 55.000 exemplaren van de munt gedrukt, die vanaf half december besteld kunnen worden. “Dit is een ongelooflijke eer”, sprak Federer. “Ik ben bijzonder dankbaar.”

Volgend jaar komen er ook munten van 50 franc met de afbeelding van Federer.