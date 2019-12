Jumbo met vijf schaatsers naar Kazachstan

De schaatsploeg van Jumbo-Visma doet komend weekeinde met vijf rijders mee aan de derde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen, in Noersoeltan in Kazachstan. Antoinette de Jong, Chris Huizinga, Kjeld Nuis, Patrick Roest en Thomas Krol komen namens de ploeg van coach Jac Orie in actie.

Sven Kramer, Carlijn Achtereekte, Douwe de Vries en Hein Otterspeer doen niet mee. Zij blijven in het Italiaanse Collalbo voor een trainingskamp. Otterspeer is een week later de enige schaatser van Jumbo-Visma die aan de start verschijnt in Nagano, waar de vierde wereldbekerwedstrijd op het programma staat. De rest van het team bereidt zich voor op de NK afstanden, die van 27 tot en met 29 december in Thialf worden verreden.