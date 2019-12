Lammers lyrisch over nieuw ontwerp circuit

Jan Lammers kan niet wachten tot hij zelf een ronde kan rijden op het vernieuwde Circuit Zandvoort. Snelheid is gegarandeerd op de baan waar in mei de Formule 1 na 35 jaar terugkeert, zegt de oud-coureur, nu sportief directeur van het circuit waar hij als kwajongen al zijn dagen sleet.

“Ik tel op de vernieuwde baan zes plekken waar je kunt inhalen, twee meer dan in de oude situatie. Dit circuit heeft allure door zijn natuurlijke variatie en diversiteit in bochten. Het Scheivlak is een supersnelle bocht en geen enkel modern circuit ter wereld heeft twee kombochten.’’

Die twee bochten met een hellingsvlak, zoals op een wielerpiste, zijn ontworpen door het vermaarde Italiaanse architectenbureau Dromo. Het beroemde Britse circuit op Silverstone is ook door dit bureau onder handen genomen. De internationale autosportfederatie FIA heeft het ontwerp al goedgekeurd.

‘’Die kombochten zijn zo bijzonder omdat coureurs naast elkaar kunnen rijden. Degene die buitenom gaat, heeft een hogere snelheid en kan mogelijk inhalen. Het wordt heel close. Maar dit circuit gaat straks niet alleen om snelheid en rijderskunst, veel meer nog om een optimale afstelling van de auto. Dat is de echte uitdaging voor de teams en de coureurs.’’