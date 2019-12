De basketballers van Milwaukee Bucks gaan gestaag door met winnen in de NBA. De ploeg boekte tegen New York Knicks al de twaalfde zege op rij en de achttiende in totaal in dit seizoen: 132-88.

De Griek Giannis Antetokounmpo was weer eens de grote man bij de Bucks. Hij noteerde 29 en 15 rebounds. Milwaukee leidt stevig in de oostelijke divisie (Eastern Conference) van de NBA.