Deceuninck – Quick-Step haalt Bennett binnen

De Belgische wielerploeg Deceuninck – Quick-Step heeft de komst van de Ierse sprinter Sam Bennett afgerond. Vorige maand werd al bekend dat Bennett Bora-hansgrohe na zes jaar zou verlaten. De 29-jarige renner heeft een contract voor twee jaar ondertekend.

“Ik ben heel blij dat ik kan tekenen bij Deceuninck, het team waar ik een poster van op mijn muur had toen ik een kind was”, zei Bennett. “Ik herinner me dat ik naar een race ging en werd ge├»ntimideerd door zo’n groot team. Ik had nooit gedacht dat ik goed genoeg zou zijn om voor hen te tekenen, dus om te kunnen zeggen dat ik ervoor ga rijden is een droom die uitkomt.”

Bennett was dit jaar de beste sprinter in de BinckBank Tour en de Ronde van Turkije. In de BinckBank Tour won Bennett de eerste drie etappes.

Naast Bennett legde de ploeg ook de Nieuw-Zeelander Shane Archbold (30) vast.