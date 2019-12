EK zwemmen langebaan in 2022 in Rome

De 36e editie van de Europese zwemkampioenschappen langebaan zal in 2022 in Rome worden gehouden. Het toernooi begint op 11 augustus en eindigt op 21 augustus 2022.

De wedstrijden vinden plaats in het Foro Italico, waar waarschijnlijk ongeveer 1500 zwemmers uit 52 landen in actie zullen komen. De races in open water worden in Ostia afgewerkt. Ook het schoonspringen en synchroonzwemmen staan op het programma in Italiƫ. Het klifduiken debuteert op het EK-schema.

In Rome werden eerder de EK zwemmen in 1983 en de WK zwemmen in 2009 gehouden. De eerstvolgende EK langebaan staan in Boedapest van 11 tot 24 maart 2020 op de agenda.

In Glasgow beginnen woensdag de EK kortebaan.