Handbalsters walsen over Cuba heen: 51-23

De Nederlandse handbalsters hebben op het WK in Japan Cuba een enorme nederlaag bezorgd. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade strafte de Caribische ploeg af met ongekende cijfers: 51-23. Angela Malestein was uitblinker. De hoekspeelster maakte elf doelpunten. Lois Abbingh was goed voor tien treffers.

Het was de tweede groepszege voor Oranje in Kumamoto. De ploeg won maandag van Angola, maar verloor zaterdag enigszins verrassend van Slovenië. De punten tegen Cuba waren dan ook hard nodig om kansrijk te blijven voor een vervolg in het toernooi. De eerste drie van de groep gaan door naar de hoofdronde. De komende ontmoetingen met de sterke landen Servië en Noorwegen worden cruciaal.

Nederland wil uiteindelijk op het WK bij de beste zes eindigen. In dat geval is er reëel uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De handbalsters hebben op vier van de laatste vijf grote toernooien een medaille gewonnen: zilver op het WK 2015, zilver op het EK 2016, brons op het WK 2017 en brons op het EK 2018. Op de Spelen van Rio in 2016 eindigde de ploeg als vierde.

Cuba gold vooraf al als de zwakste tegenstander in de poule en dat bleek ook tijdens de wedstrijd. De Nederlandse ploeg kon ongestoord zijn gang gaan: positiewisselingen doorvoeren, snelle combinaties uitvoeren en werken aan het doelsaldo. Bij rust leidde Oranje al met 22-11. Na rust liep de score onverminderd verder op. De magische grens van 50 doelpunten overschrijden wordt in handbal zelden vertoond.

Niet dat alles vlekkeloos verliep. Af en toe liet de Nederlandse defensie wel heel makkelijk gaten vallen en mocht Cuba vrijuit werpen. Die tegendoelpunten deden nu geen pijn, maar tegen Servië of Noorwegen zal de dekking van Oranje beter moeten functioneren.

Malestein stond op in haar 138e interland. De rechterhoekspeelster die bij de Duitse club Bietigheim onder contract staat, liet vanaf de eerste minuut zien hoe het moest tegen Cuba. Zij sloeg met haar doelpunten al snel een gaatje en na een kwartier was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Dione Housheer en Bo van Wetering droegen met ieder vijf doelpunten ook bij aan de monsterscore.