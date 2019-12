Honkballer Profar naar San Diego Padres

Honkballer Jurickson Profar heeft weer een nieuwe club in de Major League. De 26-jarige Profar verruilt Oakland Athletics na een jaar voor San Diego Padres. De binnenvelder, geboren op Curaçao en international van het Nederlandse koninkrijksteam, speelde daarvoor jarenlang voor Texas Rangers.

Profar bleef dit seizoen met Oakland Athletics steken op de drempel van de play-offs. Zijn ploeg verloor de zogeheten Wild Card Game voor een plek in de play-offs van Tampa Bay Rays. Profar sloeg in totaal twintig homeruns, een evenaring van zijn persoonlijk record een jaar eerder in dienst van Texas Rangers. San Diego Padres beleefde een teleurstellend seizoen, met 70 zeges tegenover 92 nederlagen.

De Antilliaan deed met Oranje twee keer mee aan de World Baseball Classic, in 2013 en 2017. In beide edities haalden de honkballers de halve finales.