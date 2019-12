Hotel vervangt ‘losersvlucht’ bij Spelen

Nederlandse sporters die volgend jaar klaar zijn op de Olympische Spelen in Tokio hoeven niet meer meteen naar huis te vliegen. NOC*NSF heeft kamers geboekt in een hotel in de Japanse hoofdstad van waaruit atleten, die vroegtijdig worden uitgeschakeld of van wie de sport erop zit, de rest van de Spelen kunnen bijwonen. Dat vertelde Pieter van den Hoogenband, chef de mission in Tokio, dinsdag in Amsterdam.

BIj Rio 2016 was er veel kritiek op de vroege gedwongen aftocht van uitgesporte atleten, die naar huis moesten omdat ze anders nog actieve sporters in de weg zouden zitten. De vlucht kreeg de weinig vleiende bijnaam ‘losersvlucht’.