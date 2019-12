Joshua wil revanche in ‘Clash op de Duinen’

De Britse profbokser Anthony Joshua (30) wil zijn vier wereldtitels in het zwaargewicht terug. Hij krijgt komende zaterdag in Saudi-Arabië zijn grote kans op eerherstel. In een revanchepartij neemt Joshua het in de ring opnieuw op tegen de Mexicaanse Amerikaan Andy Ruiz jr.

Opnieuw staan er weer vier wereldtitels op het spel. Deze keer brengt de even oude Ruiz de kampioensgordels van de grote mondiale bonden IBF, WBA, WBO en de kleine IBO in. Het titelgevecht wordt de ‘Clash on the Dunes’ (Clash op de Duinen) genoemd.

Het duel kost de Saudische organisatie naar verluidt ruim 100 miljoen dollar, waarvan het grootste deel naar de twee boksers gaat. Speciaal voor de tweekamp is een arena in Al-Diriyah, een voorstad van hoofdstad Riyad, gebouwd die plaats biedt aan 15.000 toeschouwers.

In juni van dit jaar zorgde Ruiz voor een daverende verrassing door topfavoriet Joshua in New York in de zevende ronde uit te schakelen via een technische knock-out. Voor de onttroonde Brit was het zijn eerste nederlaag in 23 profduels. Ruiz staat op 33 zeges en één verliespartij.