Kipchoge mikt op Tokio, mits hij kans krijgt

De Keniaanse atleet Eliud Kipchoge wil zijn olympische titel op de marathon bij Tokio 2020 graag verdedigen. De 35-jarige wereldrecordhouder verbindt echter één belangrijke voorwaarde aan zijn deelname in Japan. “Ik moet eerst nog wel worden geselecteerd”, laat hij weten. “Tokio staat hoop op mijn verlanglijstje en ik vertrouw erop dat ik aan de start zal staan.”

Het voorbehoud dat Kipchoge nog maakt is vooral een gevolg van de vaak chaotische en onbegrijpelijke selectieprocedures in de Keniaanse atletiek.

Kipchoge wil geen oordeel uitspreken over de verplaatsing van de olympische marathon van Tokio naar Sapporo, waar de weersomstandigheden normaal gesproken minder tropisch zullen zijn. “Ik klaag niet. De medailles zijn hetzelfde, denk ik. Het is een besluit van het IOC en daar leg ik me bij neer. De strijd gaat ook in Sapporo tussen de atleten.”

Kipchoge liep in oktober in Wenen als eerste een marathon onder de twee uur. Die race was speciaal voor hem georganiseerd, met veel gangmakers. Mede daardoor is zijn tijd van 1.59.40 geen officieel wereldrecord.