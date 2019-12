Verstappen sluit af met meeste rondjes

Twee dagen na de slotrace van het seizoen in de Formule 1 is Max Verstappen nog één keer in zijn Red Bull RB 15 gestapt. De Nederlandse kopman van de Oostenrijkse renstal nam de eerste van twee testdagen in Abu Dhabi voor zijn rekening. De afsluitende testdagen zijn vooral bedoeld om de Pirelli-banden voor volgend seizoen uit te proberen.

De rondetijden zijn in Abu Dhabi van ondergeschikt belang. Het draait deze dagen vooral om data verzamelen. Verstappen reed van alle coureurs die in actie kwamen de meeste rondjes: 153. Valtteri Bottas zette in zijn Mercedes de beste tijd neer, gevolgd door Sebastian Vettel in de Ferrari. Verstappen reed de zesde tijd. De Nederlander, die zondag achter Lewis Hamilton tweede werd in de GP van Abu Dhabi, gaat nu op vakantie. Zijn Thaise teamgenoot Alexander Albon neemt de tweede testdag voor zijn rekening.

Esteban Ocon zat achter het stuur van de Renault-bolide. De Fransman keert komend seizoen in dienst van Renault terug in de Formule 1.