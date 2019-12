Zeilers Lambriex en Van Vugt beginnen WK goed

De Nederlandse zeilers Bart Lambriex en Pim van Vugt zijn de WK in Auckland goed begonnen. Na twee wedstrijden in de 49er-klasse staat het zeilduo op een derde plaats. Op de winderige eerste dag van de wereldkampioenschappen in de 49er- en 49erFX-klasse kwamen alleen Lambriex en Van Vugt namens Nederland in actie.

Door de wind moesten de mannen lang wachten op de start. Na zes uur mochten ze het water op en finishte ze op een derde en vierde plaats. De vrouwen Annemiek Bekkering en Annette Duetz kwamen door het lange uitstel niet meer in actie in de 49erFX. Ook het koppel Odile van Aanholt en Cecile Janmaat moet nog even geduld hebben.

Woensdag zal er naar verwachting minder wind staan en volgen vier wedstrijden. Dan zullen als het goed is alle zeilduo’s van TeamNL in actie komen op de WK.