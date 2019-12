Kamminga in record naar halve finale 50 school

Arno Kamminga heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Glasgow een Nederlands record gezwommen op de 50 meter schoolslag. De Nederlandse zwemmer was de snelste in de series in een tijd van 26,03. De oude toptijd stond op naam van Ties Elzerman. Die zwom een jaar geleden in Aken 26,32.

Op de 100 meter vlinderslag plaatste Nederlands recordhouder Joeri Verlinden zich met een tijd van 50,37 als vierde voor de halve finales. De Noor Tomoe Zenimoto Hvas was de snelste in de series: 49,88.