Kamminga met Nederlands zwemrecord naar finale

Arno Kamminga heeft zich bij de EK zwemmen kortebaan met overtuiging verzekerd van een plek in de finale van de 50 meter schoolslag. Kamminga zwom in Glasgow in de halve eindstrijd de snelste tijd: 25,85. Daarmee scherpte hij zijn Nederlands record, dat hij woensdagochtend in de series zwom, aan met 0,18.

Kamminga was in de tweede halve finale even snel als de Rus Vladimir Morozov. De 24-jarige Nederlander was in de series ook al de snelste.

De finale van de 50 meter schoolslag is woensdagavond om 19.20 uur.