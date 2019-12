Kamminga pakt EK-brons op 50 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft op de eerste dag van de EK zwemmen (kortebaan) in Glasgow een bronzen plak veroverd op de 50 meter schoolslag. Het is de eerste medaille voor de Nederlandse afvaardiging in Schotland.

Kamminga zwom in de finale een tijd van 25,84, dezelfde tijd als de Italiaan Fabio Scozzoli. Alleen de Rus Vladimir Morozov (25,51) en Emre Sakci (25,82) uit Turkije waren sneller. Morozov veroverde de titel in een Europees record. Die nam hij over van Scozzoli, die twee jaar geleden in Kopenhagen tot 25,62 was gekomen.

Voor Kamminga is het zijn eerste medaille op een individueel nummer op een groot toernooi.

De 24-jarige Kamminga had in de series en de halve finales nog de snelste tijd gezwommen. Beide keren deed hij dat in een Nederlands record. In de finale was hij nog eens 0,01 sneller dan in de halve finales. Tot dit toernooi was het Nederlands record op de 50 meter schoolslag in handen van Ties Elzerman, die op 27 oktober vorig jaar 26,32 zwom. Kamminga was al recordhouder op de 100 en 200 meter schoolslag.