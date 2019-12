Lakers in topper langs Nuggets

Los Angeles Lakers blijft voorlopig het best presterende team in de Western Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers versloegen Denver Nuggets, een team dat de competitie ook sterk is gestart, met 105-96. De topschutters zaten in het winnende kamp: Anthony Davis en LeBron James waren beiden goed voor 25 punten.

De Lakers herstelden zich daarmee in Denver van de nederlaag zondag thuis tegen Dallas Mavericks. Dat was het eerste verlies na tien overwinningen op rij. Voor Denver, dat Jamal Murray met 22 punten als meest productieve speler had, was het de tweede nederlaag na een serie van zes overwinningen.

Los Angeles leidde halverwege met elf punten verschil, maar die marge was in het derde kwart volledig verdwenen na een driepunter van Paul Millsap: 72-71. Die voorsprong voor Denver hield niet lang stand. In het vierde kwart liepen de Lakers weer langzaam weg van de thuisploeg.

Stadgenoot Clippers blijft ondertussen in de buurt van de Lakers. Met Montrezl Harrell als topscorer won de ploeg in LA met 117-97 van Portland Trail Blazers. Harrell was goed voor 26 punten, Paul George deed er 25 bij.

De Lakers staan nu op achttien overwinningen tegen drie nederlagen. Bij de Clippers is het zestien tegen zes. In de Eastern Conference staat Milwaukee Bucks eveneens op achttien tegen drie. Die ploeg kwam dinsdag niet in actie.