Toussaint met overmacht naar finale 100 rug

Zwemster Kira Toussaint heeft zich op de EK kortebaan in Glasgow met overmacht geplaatst voor de finale van de 100 meter rugslag. Toussaint was in 55,17, een nationaal record, met afstand de snelste in de halve finales. Het oude Nederlands record stond op 55,58.

Geen andere zwemster in de halve finales dook onder de 56 seconden. Achter Toussaint zwom de Russin Maria Kameneva de tweede tijd: 56,37.

De finale van de 100 meter rugslag is donderdagavond.

Op de 100 meter vlinderslag wist Joeri Verlinden geen plek in de finale te halen. Hij werd negende in een tijd van 50,47. Dat was 0,05 te langzaam. Tomoe Zenimoto Hvas uit Noorwegen was in de halve finales het snelst: 49,91.