Zeilduo Bekkering/Duetz negende na vier races

De Nederlandse zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz staan na de tweede dag van het WK in de 49erFX-klasse op de negende plaats. Nadat er in Auckland op de openingsdag vanwege te hevige wind niet gevaren kon worden, stonden er woensdag vier races gepland. Die verliepen voor het Nederlandse duo met wisselend resultaat. De laatste race werd gewonnen.

In de eerste drie races eindigden de regerend Europees en wereldkampioenen respectievelijk op de 17e, 7e en 11e plaats. “Het was nog niet supergoed, maar ook niet dramatisch”, meldde Bekkering vanuit Niew-Zeeland. “We staan er nog prima bij, alles kan nu nog. Wel moeten we de komende dagen netjes blijven varen en hebben we iets minder ruimte voor grote fouten. Dus gaan we extra focussen dat dat niet gebeurt.”

Odile Aanholt en Cecile Janmaat staan na de eerste zeildag elfde. De leiding is in handen van de Amerikaansen Paris Henken en Anna Tobias.

In de 49er-klasse werd wel al twee dagen gevaren. Bart Lambriex en Pim van Vugt zakten na een goede eerste dag van de derde naar de negende plaats..