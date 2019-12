Bertens blijft op dezelfde voet verder gaan

Tennisster Kiki Bertens gaat na de breuk met Raemon Sluiter in grote lijnen op dezelfde wijze verder. Ze heeft geen moment overwogen om een andere coach aan haar team toe te voegen en blijft ook gewoon op dezelfde locatie trainen.

“Ik sta liever met een goed gevoel op plaats 10 op de wereldranglijst dan dat ik ongelukkig ben als nummer 1.” Het is een veelzeggende uitspraak van Bertens, die zelf afscheid besloot te nemen van Sluiter. In plaats van een nieuwe coach aan te stellen, werd haar fysiotherapeute annex assistent-coach Elise Tamaëla gepromoveerd tot hoofdcoach.

“Voor mij is het niet het belangrijkst dat iemand heel veel van tennis weet. Ik moet iemand echt kunnen vertrouwen, ermee kunnen lachen en er bijvoorbeeld gezellig mee kunnen eten”, aldus Bertens. “Ik houd het team liever zo klein mogelijk, zodat het qua vertrouwen goed voelt. Meer mensen zorgen alleen maar voor meer meningen. Er zijn ook ‘teams’ die elkaar alleen op de baan zien, maar dat is niets voor mij.”

De Nederlandse coach Sven Groeneveld was beschikbaar, evenals andere gerenommeerde namen, maar Bertens heeft geen gesprekken gevoerd. “Bij mij duurt het best wel lang voordat ik iemand toelaat en vertrouw. Die tijd wil ik er niet in stoppen”, aldus de nummer 9 van de wereld. “We gaan gewoon op dezelfde voet verder als afgelopen seizoen. Op de grand slams waren de resultaten er niet, maar de ene week gaat het beter dan de andere week. Ik heb me op grand slams niet anders gevoeld dan de andere weken, waarin ik wel de titel pakte.”

Critici meenden dat Bertens door te breken met Sluiter kiest voor de meest veilige optie. “Het zal nooit goed zijn. Al win ik nu een grand slam en verlies ik de week erna weer in de eerste ronde, dan nog is er kritiek. Ik heb geleerd dat los te laten, want ik heb dat nu al zo vaak meegemaakt. Zo werkt het nou eenmaal in het tennis.”

Bertens maakte zélf de keuze met Sluiter te stoppen en dat is nou juist wat hij haar probeerde bij te brengen: haar eigen keuzes maken. “Het is denk ik veel mooier om op deze manier te stoppen, dan ergens halverwege het seizoen met onenigheid bijvoorbeeld”, aldus Bertens, die Sluiter zaterdag als gast verwelkomde op haar bruiloft.

“Ik ben erg trots op het hele traject dat ik met Raemon heb afgelegd. Van de zware weken naar de mooie momenten. Raemon heeft me geleerd altijd door te blijven gaan en te geloven in mezelf. De meeste mensen waren al na drie maanden gestopt als je ziet hoe onze samenwerking begon.”

Bang voor een terugval is Bertens niet. “Elise is net als Raemon hard, maar dan op haar eigen manier. En ik denk dat ik zelf nog het meest kritisch ben. Ik blijf zoeken naar de dingen die ik beter kan doen en hoop komend jaar mijn beste ranking te verbeteren.”