Europese titel Kamminga op 200 meter school

Arno Kamminga heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan goud behaald op de 200 meter schoolslag. De 24-jarige Nederlandse zwemmer zette in de finale in Glasgow een tijd neer van 2.02,36. Daarmee verbeterde hij opnieuw het Nederlands record, dat hij donderdag in de series op 2.02,41 had gezet.

Erik Persson uit Zweden eindigde in 2.02,80 als tweede, voor de Duitser Marco Koch: 2.02,87.

Voor Kamminga, die pas in het laatste deel van de race naar de voorste posities opschoof, is het zijn tweede medaille bij de EK kortebaan. Een dag eerder behaalde de Katwijker brons op de 50 meter school.

De pupil van coach Mark Faber verkeert al weken in topvorm. Kamminga zwom bij de wereldbekers in het 50 meterbad de ene na de andere recordtijd. Op de 50 meter schoolslag, op papier zijn minste afstand, verbeterde Kamminga tot drie keer toe het Nederlands record dat met 26,32 op naam stond van Ties Elzerman. In de finale in Glasgow kwam hij woensdag tot 25,84.

Op de 200 meter schoolslag had Kamminga sinds 14 december 2017 met 2.02,46 het Nederlandse record ook al op zijn naam. In Glasgow verbeterde hij die tijd dus twee keer.