Handbalsters door op WK na zege op Servië

De Nederlandse handbalsters zijn helemaal opgeleefd op het WK in Japan. Met een afgetekende zege van 36-23 op Servië plaatste Oranje zich voor de hoofdronde en is het nog volop in de race voor een plek bij de eerste zes, die reëel uitzicht geeft op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Door de overwinning eindigt de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade bij de eerste drie in de poule en mag het verder in het toernooi. Het resultaat in de laatste groepswedstrijd vrijdag tegen het eveneens al voor de hoofdronde geplaatste Noorwegen is nog welvan belang, omdat punten die worden behaald tegen de ploegen die doorgaan blijven meetellen.

Estavana Polman, de aanjaagster in de ploeg en goed voor acht treffers, en keepster Tess Wester waren de uitblinkers.