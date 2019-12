Heemskerk met derde tijd naar finale 100 vrij

Femke Heemskerk heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Glasgow de finale bereikt op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zwemster eindigde in haar halve finale als tweede achter de Britse Freya Anderson, die aantikte na 51,95 seconden. Ook de Deense Pernille Blume, die de eerste halve finale won, was met 52,18 nog net iets sneller dan Heemskerk die uitkwam op 52,22.

Heemskerk was een kleine zes tienden sneller dan in de ochtendsessie toen ze in de series eveneens de derde tijd liet noteren. De finale op het koningsnummer wordt vrijdag gezwommen.