Knipping naast podium op 400 meter wisselslag

Arjan Knipping is er bij de Europese kampioenschappen zwemmen op de kortebaan niet in geslaagd een medaille te winnen op de 400 meter wisselslag. De 25-jarige Nederlander had voor zijn race 4.06,62 nodig. Daarmee werd hij vijfde. Knipping had eerder op donderdag in de series zijn persoonlijke record nog aangescherpt tot 4.05,76.

Het goud in Glasgow ging naar de Brit Max Litchfield, met een tijd van 4.01,36. De Russen Ilia Borodin en Daniil Pasinkov werden tweede en derde, in respectievelijk 4.03,65 en 4.04,98.