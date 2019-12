Kosgei wil goud in olympische marathon Tokio

In navolging van Eliud Kipchoge wil ook Brigid Kosgei de marathon lopen op de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Mochten beide Keniaanse atleten worden geselecteerd, dan staan de wereldrecordhouders bij de mannen en de vrouwen aan de start.

Kosgei (25) verbeterde in oktober in de marathon van Chicago het zestien jaar oude wereldrecord van Paula Radcliffe (2.15.25) tot 2.14.04. Ze deed nog niet eerder mee aan de Olympische Spelen, maar spreekt haar doelstelling onomwonden uit. “Ik wil het goud meenemen naar Kenia.”

Ze zou dan de opvolger worden van landgenote Jemima Sumgong. Die won in Rio 2016 de olympische marathon, maar werd nog geen jaar daarna betrapt op doping. Kosgei vreest de dopingcontroles niet. “Ik ben al zo vaak getest. Als ik doping zou gebruiken, was ik allang betrapt.”

Kipchoge is de regerend olympisch kampioen bij de mannen. Hij zette vorig jaar in Berlijn het wereldrecord op 2.01.39. In oktober rende hij als eerste mens de 42,195 kilometer onder de 2 uur (1.59.40).