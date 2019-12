Latere seizoensstart komt Bertens goed uit

Voor Kiki Bertens komt het goed uit dat het nieuwe tennisseizoen een week later dan vorig jaar van start gaat. Het zware seizoen dat achter haar ligt, heeft er fysiek maar ook mentaal behoorlijk ingehakt.

“Het is een hectisch en lang jaar geweest”, zegt Bertens, die deze week in Ridderkerk haar racket weer heeft opgepakt. “Maar ik vind het fijn om nog even bij te komen, ook van mijn bruiloft en alles wat daarbij komt kijken. En een keertje thuis kerst vieren is ook wel een keer leuk.”

Bertens vliegt op 30 december naar Australiƫ en speelt vanaf 6 januari in Brisbane haar eerste toernooi van 2020. De week extra komt Bertens, die lang doorspeelde om zich te plaatsen voor het eindejaarstoernooi WTA Finals, goed uit.

“Op adrenaline ging ik het afgelopen seizoen maar door. Achteraf was het gekkenwerk en ik ben veel te ver gegaan. Na het seizoen ben ik ook best wel ziek geworden”, aldus Bertens. “Ik kreeg in AziĆ« al elke dag appjes van mijn ouders of het wel goed met me ging. Mijn moeder zei dat ik er met de dag slechter uit ging zien.”

Haar fysieke trainer Remko de Rijke, sinds afgelopen weekend haar man, zoekt tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen de juiste balans tussen ontspanning en inspanning. “Ze heeft nog nooit zo in het rood gestaan als na de WTA Finals”, aldus De Rijke. “We moeten nu niet schromen om af en toe een paar trainingsdagen eruit te gooien. Ik wil dat ze het nieuwe seizoen weer hongerig begint.”

Na het toernooi van Brisbane komt Bertens in actie in Adelaide, waarna ze afreist naar Melbourne voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 20 januari.