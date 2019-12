Tokio 2020 vervroegt starttijden om hitte

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio heeft de starttijden van de triatlon en de crosscountry bij het paardensportonderdeel eventing vervroegd vanwege de verwachte hitte komende zomer. De triatlon begint nu al om 06.30 uur, een uur eerder dan gepland. Ook de voor paarden belastende crosscountry is de starttijd een uur naar voren gehaald.

De maatregelen zijn minder ingrijpend dan bij de atletiek. Daar is al besloten de marathon en het snelwandelen te verplaatsten naar het 800 kilometer hoger gelegen en veel koelere Sapporo.

De temperaturen van 30 graden of hoger die in juli en augustus gangbaar zijn in de Japanse hoofdstad, baren de organisatie van Tokio 2020 en ook het Internationaal Olympisch Comité steeds meer zorgen. Bij een testevent van de triatlon in augustus van dit jaar moest het looponderdeel bij de vrouwen worden ingekort vanwege de extreme hitte.

Vanuit de Amerikaanse zwemwereld is een oproep gedaan het openwaterzwemmen te verplaatsen. Bondscoach Catherine Nash vreest voor de gezondheid van de zwemmers als het water te warm is. Dat zou zelfs fatale gevolgen kunnen hebben.

Overigens moest deze zomer het zwemonderdeel tijdens een testevent voor para-triatleten worden geschrapt vanwege de aanwezigheid van te veel E. colibacteriën in de baai van Tokio.

Een vooraanstaande Japanse politicus wil dat ook het olympisch golftoernooi naar een koelere plek verhuist. Volgens Shigefumi Matsuzawa is de geplande speellocatie, de Kasumigaseki Golf Club, de heetste plek in heel Japan in de periode van eind juli tot begin augustus.