Toussaint zwemt naar EK-goud op 100 meter rug

Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Glasgow de 100 meter rugslag gewonnen. De Nederlandse zwemster klokte in de finale in Glasgow 55,71 seconden. Dat was aanzienlijk langzamer dan een dag eerder in de halve finales, toen ze met 55,17 het nationale record aanscherpte.

Achter Toussaint eindigde de Russische Maria Kameneva in 56,10 als tweede. Het brons ging naar de Britse Georgia Davies (56,73).

Nederland staat nu op drie medailles bij de EK kortebaan. Arno Kamminga behaalde eerder donderdag goud op de 200 meter schoolslag en woensdag verzekerde hij zich van brons op de 50 meter schoolslag.

Toussaint scherpte de voorbije weken het Nederlandse record op de 100 meter rugslag enkele keren aan. In oktober kwam de 25-jarige zwemster in Amsterdam tot 55,74. Een kleine twee weken terug klokte Toussaint bij de International Swimming League in Londen 55,58. In Glasgow stelde ze de tijd nog verder naar beneden bij.

In de Schotse stad doet Toussaint individueel ook mee aan de 50 meter rugslag en 50 meter vrije slag.