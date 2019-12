Basketbalclub Heroes Den Bosch strikt Norel

De gerenommeerde Nederlandse basketballer Henk Norel (32) begint aan een avontuur in eigen land. De 2,13 meter lange center uit Gorinchem heeft een contract tot het einde van het seizoen 2020-2021 ondertekend bij Heroes Den Bosch. Hij was vanaf 2005 actief voor diverse Spaanse clubs. Norel kwam 79 keer voor Oranje uit. Hij stopte in 2018 als international.

Norel was de afgelopen maanden al regelmatig in Den Bosch te vinden om aan zijn fysieke herstel te werken. “Mijn lichaam voelt goed en ik kan niet wachten om mijn aandeel te leveren aan dit team”, liet hij weten. “Vanaf de tribunes heb ik al erg genoten van de wedstrijden en ik kan dan ook niet wachten samen met de mannen op het veld te staan.”

Norel kwam in 2009 in beeld bij Minnesota Timberwolves, dat de transferrechten van de boomlange Nederlander bemachtigde. Tot een debuut in de Amerikaanse profcompetitie NBA kwam het echter niet.