Basketballers Houston verslaan NBA-kampioen

De basketballers van Toronto Raptors hebben hun tweede nederlaag op rij voor eigen publiek moeten incasseren. De kampioen van de NBA legde het af tegen Houston Rockets, dat op Canadese bodem met 119-109 won. De Raptors hadden twee dagen eerder tegen Miami Heat hun eerste thuisnederlaag van dit seizoen geleden (110-121).

Bij Houston Rockets tekende Russell Westbrook voor een zogeheten triple-double: 19 punten, 13 rebounds en 11 assists. Ben McLemore was de topschutter met 28 punten, James Harden gooide 23 punten bij elkaar. De vedette van de Rockets moest aan het einde van het derde kwart even van het veld, nadat hij op zijn hoofd was geraakt door Serge Ibaka. Harden oogde aangeslagen en ging naar de kleedkamer, maar keerde in het vierde kwart terug op het veld.

Met veertien zeges tegenover zeven nederlagen staan de Rockets op de vijfde plek in het westen. De Raptors nemen met 15-6 de vierde plek in de oostelijke divisie in.