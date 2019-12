Donkere dopingwolken boven Rusland

De Russische sport krijgt het dopingspook maar niet weggejaagd. Het mondiale antidopingbureau WADA beslist maandag in Lausanne over nieuwe zware sancties voor het land. Er liggen aanbevelingen die er niet om liegen.

Een onderzoekscommissie van het WADA vindt dat Rusland de komende vier jaar moet worden uitgesloten van deelname aan Olympische Spelen en grote internationale toernooien als wereldkampioenschappen. Het land mag in die periode geen grote sportevenementen houden en moet reeds toegewezen evenementen teruggeven. Ook mag het geen bid uitbrengen op de organisatie van de Olympische Spelen van 2032.

Die sancties zijn het gevolg van een nieuw dopingschandaal in Rusland. Volgens de bewuste onderzoekcommissie is overtuigend bewezen dat het land heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters, die het na een moeizaam proces heeft verkregen uit het dopinglaboratorium in Rusland. Alles met de bedoeling om het gebruik van doping te verdoezelen.

Rusland werd al in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji in 2014. In september 2018 besloot WADA deze schorsing onder voorwaarden op te heffen. Een van die voorwaarden was volledige inzage in gegevens van het dopinglab in Moskou.

Een uitsluiting van vier jaar zou betekenen dat Rusland niet kan deelnemen aan de Zomerspelen van volgend jaar in Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking en evenmin aan het WK voetbal van 2022 in Qatar. De sancties gelden niet voor het EK voetval van 2020, waardoor de geplande duels in Sint-Petersburg niet in gevaar zijn.

De commissie verzet zich overigens niet tegen deelname van Russische sporters aan Olympische Spelen en mondiale toernooien onder neutrale vlag. Dat gebeurde al tijdens de vorige Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Keiharde voorwaarde is dat die sporters kunnen aantonen dat ze zich nooit hebben bezondigd aan doping.

Het Internationaal Olympisch Comité heeft de manipulatie van de dopingmonsters in stevige bewoordingen veroordeeld en de verantwoordelijkheid gelegd bij de Russische overheid. Uit het onderzoek van de WADA-commissie kwam naar voren dat het ministerie van Sport en de geheime dienst betrokken waren bij het knoeien met de monsters en vervalsen van gegevens.

Als WADA maandag de aanbevelingen overneemt en Rusland straft, dan heeft het antidopingbureau Rusada de mogelijkheid in beroep te gaan. De zaak wordt dan doorgeschoven naar het internationale hof van sportarbitrage CAS.