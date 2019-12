Franse handbalkampioenen klaar op WK

De Franse handbalsters zijn al onttroond op het WK in Japan. De titelverdediger wist de groepsfase niet door te komen. Door een nederlaag tegen Denemarken (18-20) eindigde de ploeg als vierde in de poule en dat betekende uitschakeling.

Duitsland, met de Nederlander Henk Groener als bondscoach, eindigde bovenaan in groep B en is in de hoofdronde een van de tegenstanders van Oranje, dat door een stuntzege op Noorwegen (30-28) als eerste eindigde in groep A. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade speelt ook nog tegen Zuid-Korea en Denemarken.

Nederland heeft de beste uitgangspositie om bij de laatste vier te komen. De ploeg begint met 4 winstpunten, die het heeft meegenomen uit de groepsfase.