Handbalsters eindelijk sterker dan Noorwegen

De Nederlandse handbalsters hebben afgerekend met Noorwegen, de ploeg die de afgelopen jaren altijd te sterk was en een onneembare vesting leek. Maar op het WK in Japan brak Oranje eindelijk de ban en won het met 30-28.

Door de onverwachte overwinning eindigde de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade zelfs als groepswinnaar en neemt het 4 belangrijke punten mee de volgende ronde in.

Na de eerste helft leek het er op dat de Scandinavische grootmacht weer zou winnen. De drievoudig wereldkampioen leidde bij rust met 18-14. Maar in de tweede helft slaagde Oranje erin het Noorse spel steeds meer te ontregelen en zelfs te overvleugelen. Met hoofdrollen voor keepster Tess Wester en aanjaagster Estavana Polman, die in de beslissende fase de goals maakte.

De Nederlandse handbalsters moesten op de laatste vijf grote toernooien steeds buigen voor Noorwegen. Vorig jaar, op het EK in Frankrijk, was er zelfs sprake van een afstraffing. Op het WK in 2015 en het EK in 2016 kon Oranje het strijdtoneel nog wel met opgeheven hoofd verlaten. Toen was Noorwegen te sterk in de finale en verdiende Nederland twee keer zilver.

In Kumamoto wilde Oranje eindelijk eens breken met die negatieve reeks, maar dat leek aanvankelijk opnieuw een onmogelijke opgave. Noorwegen was in de eerste helft veel beter. Vedette Stine Oftedal was bijna niet af te stoppen en keepster Silje Solberg stond keer op keer een score van Nederland in de weg. Bij rust leidden de Noorse vrouwen met 18-14.

Na de hervatting ontpopte Oranje zich als een ware vechtmachine die ook geconcentreerd te werk kan gaan. Het lukte steeds beter de Noorse dekking te omzeilen en geleidelijk de achterstand goed te maken. Met nog tien minuten op klok nam Oranje via een goal van topschutter Lois Abbingh zelfs de leiding: 26-25.

Toen brak de periode aan waarin Polman zich onderscheidde. Ze was in de eerste helft nauwelijks zichtbaar, maar in de cruciale slotfase werkte zij kort achter elkaar drie keer de bal erin. Met een voorsprong van 30-27 ging Oranje de laatste minuten in en hield wonderwel stand tegen de ploeg die op Olympische Spelen van Rio in 2016 Nederland ook nog eens van het brons had afgehouden.