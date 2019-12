Schaatsster Visser grijpt mis, goud Blondin

Esmee Visser heeft op de openingsdag van de wereldbeker schaatsen in Kazachstan niet voor de eerste Nederlandse medaille kunnen zorgen. De 23-jarige rijdster van TalentNED kwam op de 5000 meter niet verder dan de vierde plek. De olympisch kampioene op deze afstand finishte in de voorlaatste rit in een tijd van 6.56,34.

De Canadese Ivanie Blondin pakte verrassend goud met een baanrecord van 6.54,94. Voor de 29-jarige specialiste op de massastart was het haar eerste wereldbekerzege op deze afstand. Wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechiƫ kon in de laatste rit net niet onder de tijd van Blondin duiken en behaalde zilver met 6.54,99. Haar Canadese tegenstandster Isabelle Weidemann hield met een tijd van 6.55,80 Visser van het brons af.