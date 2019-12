Schaatssters buiten podium op 1000 meter

De eerste afstand bij de derde wereldbeker schaatsen in Kazachstan heeft voor Nederland geen medailles opgeleverd. De 1000 meter voor vrouwen werd gewonnen door de Amerikaanse Brittany Bowe. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel finishte in Nur-Sultan in een tijd van 1.14,28. Tijdens de eerste wereldbeker in Minsk was Bowe op deze afstand eveneens de beste.

In Kazachstan was het zilver voor de Russin Daria Katsjanova (1.14,75) en het brons ging naar haar landgenote Olga Fatkoelina (1.15,09).

Ireen Wüst was op de vijfde plaats de beste Nederlandse (1.15,36). Jutta Leerdam eindigde als zesde in een tijd van 1.15,58, gevolgd door Letitia de Jong op de zevende plek (1.15,61).

Jorien ter Mors moest genoegen nemen met de achtste plaats (1.15,64). De olympisch kampioene op de 1000 meter pakte in Minsk nog zilver op deze afstand. Mede door een matige start kon Ter Mors in Nur-Sultan deze keer niet naar het podium rijden. Sanneke de Neeling reed de tiende tijd (1.16,31).