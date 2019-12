Servië helpt handbalsters met winst op WK

De Nederlandse handbalsters weten nu al dat ze zeker één overwinning meenemen naar de hoofdronde van het WK in Japan. Servië versloeg Slovenië in de groep van Oranje met 29-27 en plaatste zich zo ook voor de volgende ronde. Oranje, dat later op vrijdag tegen het eveneens al gekwalificeerde Noorwegen speelt, versloeg de Servische vrouwen een dag eerder met 36-23 en neemt die 2 punten mee in het vervolg van het toernooi.

Voor Slovenië zit het WK erop. Het Oost-Europese land begon het toernooi in Japan vorige week met een verrassende zege op de Nederlandse handbalsters: 32-26. Als de Sloveense vrouwen hun laatste wedstrijd in groep A hadden gewonnen van Servië, zou dat nadelig zijn geweest voor Oranje. Halverwege het duel in Kumamoto stond Slovenië nog met 16-12 voor.