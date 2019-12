Wester blijft bescheiden na puike WK-prestatie

Keepster Tess Wester van de Nederlandse handbalploeg werd na de imponerende WK-zege tegen grootmacht Noorwegen (30-28) in Japan tot speelster van de wedstrijd uitgeroepen. “Die prijs zegt me niet zoveel. Ik ben echter wel heel trots en blij dat we dit als team hebben geflikt.”

Wester beaamde bij de NOS dat Oranje, ondanks de valse WK-start tegen SloveniĆ« (26-32), toch weer over een ijzersterke formatie beschikt. “We hebben een goede mix en vechten met elkaar door tot het einde. Maar we moeten het natuurlijk niet gaan overschatten. Als je bij dit WK niet 100 procent bij de les bent, lig je eruit. Dat heb je aan Frankrijk gezien. Ze hebben de laatste jaren bijna alles gewonnen, maar zijn nu wel uitgeschakeld.”

Wester was onder de indruk van het offensief dat Oranje na de rust (14-18 voor Noorwegen) ontketende. “In de eerste helft waren we nog wat onzeker, zowel aanvallend als verdedigend. We misten net dat laatste beetje extra. Dat hadden we na de rust wel. Als je ziet hoe makkelijk wij tot scoren komen, soms ook uit het niets, dan geeft dat een heel lekker gevoel.”