Zeilsters Bekkering en Duetz naar plek twee WK

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben hun opmars bij het WK in de 49erFX-klasse doorgezet. De regerend wereld- en Europees kampioenen klommen op de derde wedstrijddag voor de kust van Auckland naar de tweede plaats in het klassement. Bekkering en Duetz staan nu nog 11 punten achter op het Braziliaanse duo Martine Grael/Kahena Kunze.

“We hebben drie mooie wedstrijden gevaren”, zei Bekkering. Het Nederlandse duo, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, eindigde in de eerste race als tweede achter landgenotes Odile van Aanholt en Cecile Janmaat, die zo hun eerste WK-zege boekten in deze klasse. Bekkering en Duetz wonnen de tweede race van de dag en werden zesde in race drie.

Van Aanholt en Janmaat kwamen na hun zege als achttiende en veertiende over de finish. Ze staan nog steeds op plek zes in het klassement.